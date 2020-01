Ostrołęka. Atak nożownika w bloku przy ul. Jaracza. Prokuratura: To było usiłowanie zabójstwa

Prokuratura przedstawiła w komunikacie dokładny przebieg całego zdarzenia:

Pomiędzy mężczyznami nie dochodziło do żadnych konfliktów, kłótni czy nieporozumień. W dniu 13 stycznia 2020 r. pokrzywdzony Tomasz S. wyszedł ze swojego mieszkania. Pomiędzy IV a III piętrem spotkał mężczyznę, który przechodząc obok niego – odepchnął go, po czym zaczął zadawać uderzenia nożem w okolice tułowia. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny, w skutek której obaj spadli ze schodów. Sprawca nie przestawał uderzać ofiary nożem.

Tomaszowi S. udało się chwycić za ostrze noża, który napastnik trzymał w lewej dłoni. Paweł N. nadal był agresywny, uderzył go drugą ręką w twarz. Pokrzywdzony puścił ostrze noża, złapał podejrzanego za nadgarstek, uderzył nim o barierkę. Dopiero wtedy Paweł N. wypuścił nóż z ręki. Sprawca wciąż atakował Tomasza S., pokrzywdzony wołał o pomoc. Jedna z sąsiadek otworzyła drzwi. Pokrzywdzony krzyknął, by wezwała policję. Paweł N. puścił pokrzywdzonego i uciekł do swojego mieszkania. Oszołomiony Tomasz S. wrócił do domu. Sprawca Paweł N. został zatrzymany przez patrol policji w swoim miejscu zamieszkania.

Paweł N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni usiłowania zabójstwa i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce podzielił stanowisko Prokuratury Rejonowej zawarte we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosował wobec Pawła N. izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.