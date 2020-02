Ostrołęka. Alab laboratoria prowadzi bezpłatną akcję profilaktyczną. Sprawdź, czy HCV dotyczy również ciebie. Zrób bezpłatny test

ALAB laboratoria wspólnie z firmą Abbvie organizują akcję bezpłatnych testów anty-HCV. Osoby zainteresowane wykonaniem badania mogą zgłaszać się do placówki ALAB laboratoria przy ul. Al. Jana Pawła II 120A, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 19 oraz ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 4 w Ostrołęce.

Na badanie może zgłosić się każdy chętny. Nie jest wymagane skierowanie czy zapisanie się na wizytę.

HCV to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Choroba przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo lub powodować objawy grypopodobne takie jak zmęczenie, bóle mięśni i stawów czy podwyższoną temperaturę. W takich sytuacjach pacjenci latami są leczeni na inne schorzenia zanim zostanie postawiona prawidłowa diagnoza. Niestety bardzo często dzieje się to w momencie, kiedy wirus dokonał już trudnych do cofnięcia zmian, np. doprowadził do rozwoju marskości wątroby czy raka wątrobowokomórkowego. Szacuje się, że w Polsce aż 150 tys. osób może być zakażonych wirusem HCV. Spośród nich, aż 86% o tym nie wie!