Ostrołęccy policjanci przeprowadzili działania pn. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Podczas działań ujawniono aż 44 kierowców, którzy poruszając się w rejonie przejść dla pieszych przekroczyli dozwoloną prędkość.

Nie bez winy byli także sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. 15 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Jeżeli chodzi o rowerzystów to 7 z nich przekroczyło przejście wbrew obowiązującym przepisom przejeżdżając na nim na rowerze powodując przy tym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. Kierowcy powinni pamiętać, że dojeżdżając do przejść dla pieszych powinni zdecydowanie zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby zatrzymać pojazd. Jednak, aby być bezpiecznym to trzeba być widocznym, dlatego prosimy pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych, w które potrafią uratować życie.