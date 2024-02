Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Tak obchodzono go w Ostrowi Mazowieckiej

Stowarzyszenie to – od roku 1945 funkcjonujące pod nazwą Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – stawia sobie za cel kształtowanie warunków do rozwijania antropologicznych zainteresowań wśród swoich członków, a także wspieranie rozwoju nauk etnologicznych oraz popularyzowanie wiedzy antropologicznej w społeczeństwie.

Witając uczestników V Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej burmistrz Jerzy Bauer powiedział:

Dzisiejsze spotkanie to jedna z form naszego – nie tylko samorządowego – zaangażowania na rzecz rozpoznawania i promocji naszego własnego, lokalnego, tutejszego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwa, o którym najczęściej my sami za mało wiemy i może nawet nie werbalizujemy sobie tego, w czym żyjemy, czym oddychamy, co przekazywali nam – mniej lub bardziej skutecznie – nasi dziadkowie i rodzice. Od szeregu lat budujemy społeczność ludzi wrażliwych na szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Ten dzień jako forma oddziaływania na lokalną społeczność jest jedną z inicjatyw, które realizujemy we wspólnocie osób i instytucji.

Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski w swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę wymiany doświadczeń.

- Mieszkamy w bliskim sąsiedztwie, ale u nas ludzie myślą, że jedni są przed Bugiem, a drudzy za Bugiem. Ja twierdzę, że Bug nas łączy, dlatego jestem tu i podglądam co robi miasto Ostrów Mazowiecka jako samorząd. Niektórym się wydaje, że samorządy zajmują się głównie kładzeniem asfaltu i to im daje największą satysfakcję, ale to nie jest prawda. Nasze dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważne, a w tych czasach, które profesor Marek Chodakiewicz nazwa „czasami dyktatury szybkiego szczęścia” tym bardziej powinniśmy dokładać starań by je poznawać, doceniać i pielęgnować- mówił burmistrz.