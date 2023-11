Ogłoszono przetarg na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. To kilkukilometrowy odcinek DW 627 Milena Jaroszewska

Archiwum TO, MJ

Do 5 grudnia do godz. 8.00 można składać oferty na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)”.