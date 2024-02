Od 1 marca z Ostrowi znikają całodobowe dyżury aptek. Zmieniły się przepisy, nie ma chętnych do finansowania dyżurów

W całej Polsce z dniem 1 marca mają zniknąć całodobowe dyżury aptek, a przynajmniej to, jak funkcjonowały do tej pory. Ta decyzja bardzo nie podoba się mieszkańcom, którzy do nas dzwonią, ale także wyrażają swoje niezadowolenie na portalu społecznościowym. "To jest uderzenie w bezpieczeństwo mieszkańców. Pieniądze na nocne dyżury aptek muszą się znaleźć!"

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 605, poz. 650, poz. 1859 i poz. 1938) informuję, iż od 29 lutego 2024 r. ulegną zmianie godziny pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne, funkcjonujące na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Od 1 marca 2024 r. apteki nie będą dyżurować całodobowo.

Na terenie powiatu ostrowskiego apteki będą pełnić dyżury w następujący sposób:

- w dni wolne od pracy (w niedziele i święta) od godziny 14:00 do godziny 18:00 oraz od godziny 19:00 – do 21:00,

- w pozostałe dni, od poniedziałku do soboty nie wyznacza się dyżurów nocnych, gdyż na ternie Miasta Ostrów Mazowiecka do godziny 21:00 czynna będzie apteka Dr. Max przy ulicy Lubiejewskiej 65.

Rozkład dyżurów zostanie podany do publicznej wiadomości po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.

Komunikat podpisany przez starostę został opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

O co chodzi?

Zgodnie z nowelizacją ustawy refundacyjnej od stycznia koszty nocnych i świątecznych dyżurów aptek pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia - ale mowa tylko o kilku godzinach:

- dyżur w porze nocnej - pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00

- dyżur w dzień wolny od pracy (niedziele i święta) – pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00.

Jeśli apteka miałaby być otwarta w pozostałe godziny, koszty musiałby pokryć w całości Powiat, a że minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, godzina dyżuru apteki to kwota 148,47 zł brutto. W konsekwencji, w powiecie ostrowskim nie będzie całodobowych dyżurów. Uważam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a środki na dyżury aptek powinny być zagwarantowane. Według moich informacji tych środków nie ma. Dostęp do zakupu leków, w tym refundowanych np. na receptę, będzie utrudniony - napisał na FB radny powiatowy Rafał Swaczyna. Pod jego wpisem pojawiło się ok. 40 komentarzy. W zdecydowanej większości wyrażały one zdziwienie i niedowierzanie: Przecież to nie do pomyślenia, to jest nienormalne. Rodzice z dziećmi i wszyscy wychodząc z pogotowia nie wykupią leków będzie dochodzić do tragedii. Kolejki to następna sprawa. Tak być nie może. Niech zrobią nam jeszcze kupowanie chleba tylko na godziny. To jest nienormalne.

A co z lekami wypisywanymi na nocnej i świątecznej pomocy w szpitalu? Trzeba będzie jechać do Wyszkowa lub innej miejscowości w której są dyżury nocne aptek? Może w szpitalu powinna funkcjonować całodobowa apteka. Gdzie mają wykupić leki Rodzice małych dzieci, to które mają akurat gorączkę albo samotnie wychowujący rodzice-mają jeździć z gorączkującym dzieckiem po okolicy i szukać leków? Stanie się nieszczęście, wtedy kogo winić? No dobra. A dlaczego powiat nie zdecydował się przeznaczyć środków publicznych na dyżur chociaż jednej apteki w mieście? Zgodnie z przepisami to powiat o tym decyduje i musi finansować taki dyżur, który dla aptek jest dobrowolny. Z pytaniami przekazanymi nam przez czytelników zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego. Zapytaliśmy m.in. o to, dlaczego powiat nie może pokryć kosztów dyżuru apteki lub czy powiat i gminy nie mogliby wspólnie partycypować w kosztach. A może warto uruchomić dyżur nocny apteki szpitalnej?

Co z przypadkami, gdy trzeba będzie wykupić leki z nocnej albo świątecznej opieki medycznej? Co z przypadkami, gdy niemowlę będzie lać się przez ręce i trzeba coś doraźnie wykupić ? Czy to nie jest uderzenie w bezpieczeństwo mieszkańców? Pieniądze na nocne dyżury aptek muszą się znaleźć. Od tego zależy ludzkie zdrowie a może i życie. Kilka godzin bez leku może kogoś wysłać na cmentarz - uważa czytelnik. Czekamy na odpowiedź.