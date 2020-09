Obwodnica Ostrołęki i obwodnica Pułltuska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała terminy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała terminy realizacji kilku obwodnic miast na Mazowszu. W tej liczbie znajdują się obwodnice Ostrołęki i Pułtuska. To ważne inwestycje dla kierowców w regionie.

- Dziewięć obwodnic w województwie mazowieckim zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpoczął – informuje GDDKiA. Obwodnica Ostrołęki Jeśli chodzi o obwodnicę Ostrołęki to przypominamy Czytelnikom, że nie chodzi tu – czego kierowcy pewnie oczekiwaliby najbardziej – o obwodnicę w ciągu drogi krajowej 61, ale połączenie tej drogi z drogą 53. 13-kilometrowy odcinek byłyby swoistym skrótem z Warszawy na Mazury. - W grudniu 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawcą dokumentacji o wartości ok. 2,9 mln zł jest Multiconsult Polska Sp. z o.o., który zrealizuje zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w październiku 2022 r. – informuje GDDKiA.

Planowana obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga o klasie ruchu głównego przyspieszonego (GP) z dostępnością poprzez skrzyżowania/węzły. Ruch lokalny zostanie poprowadzony drogami serwisowymi. Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK 53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej DK 61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka. Długość całego odcinka w zależności od wariantu wynosi ok. 13-13,5 km. Planowany harmonogram realizacji: do czerwca 2021 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

2023 r. - ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i buduj”

2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

2025-2027 - planowane lata realizacji robót budowlanych

Obwodnica Pułtuska - W listopadzie 2017 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawcą dokumentacji jest Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi 3,3 mln zł, a czas realizacji to 28 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do października 2020 r.) – informuje GDDKiA.

Nowa trasa w ciągu DK61 o łącznej długości ok. 17 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK 61 i DK 57 wraz z korektą przebiegu DK 57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany harmonogram realizacji 2020 r. - ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i buduj”

2021 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

2022-2025 - planowane lata realizacji robót budowlanych

