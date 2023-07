Nocna Zmiana Bluesa w Multimedialnym Centrum Natura. Koncert w piątek 21 lipca 2023

Nocna Zmiana Bluesa to toruński zespół, który działa nieprzerwanie na polskiej scenie muzycznej już od ponad 40 lat. Lider grupy, Sławek Wierzcholski – jak śpiewa w jednej z najsłynniejszych piosenek zespołu – jest chory na bluesa. W jego przypadku to choroba niezwykle zaraźliwa. Entuzjazm i charyzma lidera Nocnej Zmiany Bluesa sprawia, że koncerty grupy są zawsze udane. Nie inaczej było w Ostrołęce.

Zespól Plateau

23 lipca o godz. 19.00 odbędzie się koncert zespołu PLATEAU, który 23 lat umiejętnie łączy muzykę alternatywną z poetyckimi tekstami. Zasłynęli nie tylko jako oryginalni interpretatorzy piosenek Marka Grechuty (które ukazały się na ich czwartym albumie pt. „Projekt Grechuta”), ale również jako twórcy przebojów „Niebezpiecznie piękny świt”, „Nic nie pachnie jak ty” i „Najbardziej”. Są laureatami Festiwalu Top Trendy w Sopocie, w 2011 roku byli nominowani do prestiżowej nagrody „Róże Gali”. Wydali też album "Projekt Cohen Ich koncerty są unikalnym połączeniem liryki i elementów kabaretowych z dużą dawką autoironii. Mimo rzadkiej obecności zespołu w mediach, występy Plateau często są wyprzedane do ostatniego miejsca. Zespół bawi się muzyką, używając nie tylko gitar, ale także... piły do drewna, butelki czy cymbałek. I niezmiennie zaskakuje publiczność.