Nike Ostrołęka kontra MOS Wola Warszawa. Zacięta walka o finał [ZDJĘCIA]

Nike Ostrołęka kontra MOS Wola Warszawa. Bardzo wyrównane spotkanie obejrzeli kibice, którzy przyszli do hali ZSZ 1 w Ostrołęce, by podziwiać pierwsze spotkanie fazy play-off o awans do finałów Mistrzostw Mazowsza juniorek pomiędzy Nike Ostrołęka a MOS Wola Warszawa. Po boju pełnym emocji wygrały przyjezdne z Warszawy 3:1. Rewanż w poniedziałek.

