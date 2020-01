Jak i ile można dorobić do emerytury

Ponad 1,3 mln Polaków w wieku emerytalnym jest aktywnych zawodowo. Do pracy najczęściej motywuje ich m.in. wolny czas oraz chęć powiększenia domowego budżetu. W jakich branżach osoby po 60. roku życia mogą znaleźć pracę, na jakie zarobki mogą liczyć i na co powinni uważać, by nie...