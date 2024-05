Muzeum Kurpiowskie w Wachu gm. Kadzidło - godziny otwarcia, cennik

W Muzeum Kurpiowskim w Wachu zgromadzone są przedmioty pochodzące z Kurpi Zielonych, obrazujące dawną materialną kulturę tego regionu. Znajduje się tu ponad 20 tysięcy eksponatów. Najstarsze datowane są na na koniec XVIII wieku (pasyje-krucyfiksy).

Zbiory w Muzeum Kurpiowskim w Wachu zostały podzielone na działy:

tkactwo

bursztyniarstwo

stolarstwo

szewstwo,

plecionkarstwo ,

w domu

w zagrodzie

bartnictwo

strój

stajnia,

rzemiosło

las

Zbiory uzupełnia także Biblioteka Kurpiowska o tematyce regionalnej i bursztyniarskiej, z licznym „białymi krukami”.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną. Państwo Bziukiewiczowie prowadzą liczne warsztaty i lekcje muzealne z „ginących zawodów”. Zajęcia adresowane są do każdej grupy wiekowej i są dostosowane do poziomu uczestników. Dotyczą szerokiego zakresu przejawów kultury kurpiowskiej i są to: