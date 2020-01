Młynarze. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach wzbogaciła się o tysiąc książek [ZDJĘCiA]

„Kropka” to książka, po którą często sięgamy jako klub czytelniczy i za każdym razem odkrywamy ją na nowo. Prosta w formie, a bogata w treści mówi o tym, dokąd może zaprowadzić nas pomysłowość i wyobraźnia. Scena, gdy nauczycielka pomaga odkryć Vashti talent do rysowania to ulubiony moment uczniów i to właśnie jego chcieli ukazać w pracy konkursowej. Tworzenie ilustracji miało wymiar symboliczny. W powszechnym przekonaniu kropka kończy coś definitywnie. Tutaj od kropki wszystko się zaczyna