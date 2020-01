Mazowsze. Mirosław Augustyniak nie został wicemarszałkiem Mazowsza. Co z jego przyszłością w PSL?

We wtorek 21 stycznia obradował Sejmik Mazowsza. To była sesja, na której miało się zdecydować, czy rządząca największym województwem w kraju koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej ma ciągle większość w sejmiku.

- Tak, to prawda. Jest takie zobowiązanie, podpisane przez radnych z PSL, mówiące o tym, że w ciągu roku między innymi zostaną wicemarszałkiem. Podpisane 19 listopada ubiegłego roku, w dniu pierwszego posiedzenia sejmiku tej kadencji – mówił nam w grudniu, po sesji sejmiku Mirosław Augustyniak. – Od razu jednak zastrzegając: - Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie chodzi tylko o stanowisko. To zobowiązanie dotyczy wielu ważnych spraw w funkcjonowaniu samorządu. Moja funkcja miałaby być gwarantem, że te zmiany zostaną przeprowadzone. Tak się nie stało. Moi partyjni koledzy mają czas do kolejnej sesji – dodawał.

A to on rozdaje karty na Mazowszu. I on mógł przygotować uchwałę o powołaniu Mirosława Augustyniaka na wicemarszałka. Nie przygotował. Wyznaczony przez Mirosława Augustyniaka czas minął. Co dalej?

- Proszę jeszcze o kilka dni cierpliwości – tylko tyle powiedział nam Mirosław Augustyniak.

A przypomnijmy, że gra idzie o dużą stawkę. Nawet o… zmianę władzy na Mazowszu. A ściślej – o przejęcie jej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Wyjaśnijmy, jaka jest sytuacja w sejmiku Mazowsza. Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej ma 26 mandatów. Opozycyjny PiS ma 24 radnych, jeden radny (Konrad Rytel) dostał się, jako jedyny, z listy Bezpartyjni Samorządowcy. Tak więc koalicja PSL-KO rządzi Mazowszem „tylko jednym głosem”. Gdyby ktoś z PSL lub KO przeszedł do PiS, oba ugrupowania miałyby dokładnie po 25 mandatów. Języczkiem u wagi byłby wtedy tylko jeden radny niezależny – Konrad Rytel.