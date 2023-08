Marcel Litwa choruje na białaczkę. Trwa zbiórka krwi dla chłopca. Chorobę zdiagnozowano kilka dni temu

Jeżeli możesz oddać coś cennego, co masz w swoim organizmie, to co uratuje życie małemu chłopczykowi, prosimy nie zwlekaj, a my będziemy Twoimi dłużnikami do końca naszych dni. Pamiętaj, dobro procentuje

- apeluje rodzina chłopca.

O pomoc poprosił także ostrowski Kopernik: Marcel jest bratem absolwentki szkoły:

Kochani, zwracamy się z ogromną prośbą do pełnoletnich uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów, Waszych znajomych, bliskich, rodzin, do wszystkich ludzi o wielkim sercu, chętnych do pomocy, a przede wszystkim do tych, którzy mogą tej pomocy udzielić... Marcel Litwa to 8 letni brat naszej absolwentki Oli. Marcelek choruje na białaczkę. W imieniu rodziny Marcela z całego serca zachęcamy do oddania krwi.

Oddając krew należy podać dane: Marcel Litwa, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie.