Małkinia Górna. Spotkanie z hodowcami bydła mlecznego. Nagrodzono najlepszych producentów mleka z gminy. Zdjęcia

Wójt zależało na tym, by ze względu na trudny charakter wykonywanej pracy podziękować gospodarzom z gminy i docenić ich wkład w dziedzictwo polskiej wsi, bez której nie było by też gospodarki.

Spotkanie było dobrą okazją, by poznać również problemy, z którymi aktualnie mierzą się gospodarze. Nastał trudny czas i podwyżki cen odbijają się również na pracy rolników. Bożena Kordek podziękowania skierowała również do rodzin gości przybyłych do Urzędu Gminy na to spotkanie, ponieważ na sukces gospodarzy pracują wspólnie.

Wyróżnieni hodowcy z Gminy Małkinia Górna (w kolejności od największej wydajności mleka):