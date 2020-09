Wiesz już, co nowego napisał papież na twitterze?

7.09.2020 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Świat to coś więcej niż problem do rozwiązania, jest radosną tajemnicą, którą podziwiamy w zachwycie, oddając chwałę Bogu. #CzasDlaStworzenia #LaudatoSì. ”