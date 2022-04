Makowski policjant medalistą XXII Mistrzostw Polski w Armwrestlingu w Jaworznie, 9-10.04.2022

9-10 kwietnia 2022 w Jaworznie odbyły się XXII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach junior, master, senior, a także w kategorii dla osób niepełnosprawnych.

W zawodach uczestniczył makowski policjant - asp. szt. Dariusz Popiołek. W kategorii Masters +105 kg na prawą rękę okazał się najlepszy. W kategorii senior +105 kg na prawą rękę zdobył srebro, a w kategorii Masters +105 kg na lewą rękę zdobył brąz.

Na co dzień asp. szt. Dariusz Popiołek jest dyżurnym w Komedzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. Znakomicie jednak łączy służbę w policji z zamiłowaniem do sportu. Od 3 lat intensywnie trenuje armwrestling. Należy do Klubu Family Team Wyszków.

XXII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu były eliminacjami mistrzostw świata i Europy. Uzyskanie tytułu mistrza i wicemistrza Polski zapewniło Dariuszowi Popiołkowi miejsce w kadrze narodowej na Mistrzostwa Europy, które odbędą się 27-29 maja 2022 roku w Rumi.