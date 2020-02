Maków Maz. Koncert charytatywny „Wojsko Polskie - dzieciom polskim w Kazachstanie i Białorusi” wkrótce w Miejskim Domu Kultury

To też nasi goście, wnuki i prawnuki zesłańców do Kazachstanu, to prawdziwi młodzi bohaterowie. Nie dali się zrusyfikować, zachowali swoją kulturę, język i religię. Biorąc pod uwagę powyższe Fundacja „O Uśmiech Dziecka” pragnie wyposażyć kolejną grupę rodaków z Kazachstanu i Białorusi w niezbędne artykuły szkolne, odzież oraz środki do higieny osobistej, a także w sprzęt komputerowy