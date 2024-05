Majówka na Białej Górze w Łęgu Starościńskim, 11.05.2024 OPRAC.: Beata Modzelewska

„Majówka na Białej Górze” w Łęgu Starościńskim to piknik rodzinny. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców regionu do wypoczynku i kontaktu z przyrodą, a temat przewodni to "Rekreacja, ekologia i bezpieczeństwo". Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, była dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, poczęstunek, przejażdżki bryczką, kajaki i deska SUP. Wydarzenie odbyło się w sobotę 11 maja 2024 r. w Łęgu Starościńskim Kolonia Mała Wioska nad starorzeczem Narwi.