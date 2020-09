Koronawirus Przasnysz. Raport sanepidu o stanie epidemiologicznym w powiecie przasnyskim, 1.09.2020

Drugi dodatni wynik w kierunku COVID-19 dotyczy osoby, która została skierowana do odbycia kwarantanny przez Inspekcję Sanitarną MSWiA na terenie powiatu przasnyskiego. Jest to młody mężczyzna, spoza powiatu przasnyskiego, pracownik służb mundurowych. Stan zdrowia dobry.

Przasnyska pacjentka "zero" jest pracownikiem służby zdrowia. Kobieta zanim dowiedziała się, że jest zakażona, wróciła do domu z Warszawy autobusem. Ta wiadomość i poszukiwanie przez przasnyski sanepid pasażerów linii Warszawa - Przasnysz z 27 marca, wywołało lawinę komentarzy w Internecie. Emocje starał się studzić przasnyski starosta Krzysztof Bieńkowski.

Wracała z Warszawy tego dnia z zachowaniem dystansu. To jedyna sytuacja dlatego sanepid szuka pasażerów - mówi Krzysztof Bieńkowski. Wróciła do domu, poczuła się gorzej i następnego dnia już nie chodziła po mieście załatwiając tysiąc spraw. Skąd można wiedzieć, że się jest chorym zanim się ma objawy? Dlatego jak poczuła się gorzej to nie poszła do pracy i nie jeździła autobusem

- dodał.

Do sprawy odniósł się też dyrektor przasnyskiego szpitala, w którym kobieta wcześniej pełniła dyżur.

Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, iż w dniu dzisiejszym tj. 05-04-2020 r. otrzymałem informację o pozytywnym wyniku testu na COVID -19 wynik ten dotyczy osoby, która pełniła dyżur w dniach 11-12 marca 2020 r. w SPZZOZ w Przasnyszu. Od dnia 13 marca 2020 r. pracownik przebywał na urlopie, a następnie na zwolnieniu lekarskim i nie pełnił dyżuru ani innej pracy w Naszej placówce.

Działając w porozumieniu z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Przasnyszu ustaliliśmy listę osób będących w grupie osób z tzw. kontaktu z osobą zakażoną – przyjmując zgodnie z procedurami czternastodniowy okres jako czas potencjalnego zagrożenia zakażeniem. Aby rozwiać wszelkie obawy i spekulacje w dniu dzisiejszym zdecydowałem o pobraniu prób do badań laboratoryjnych.

Proszę zwrócić uwagę, iż czas inkubacji wirusa wynosi 5 do 7 dni od czasu kontaktu, w przypadkach wyjątkowych do 14 dni. Objawy u osoby zakażonej pojawiły się w 14 dniu od świadczenia pracy w przasnyskim szpitalu, aby rozwiać wszelkie obawy i spekulacje w dniu dzisiejszym zdecydowałem o pobraniu prób do badań laboratoryjnych od osób będących na dyżurze w dniu 11 i 12 marca

W dniu dzisiejszym telefonicznie rozmawiałem z osobą , która jest świadoma zagrożenia z racji wykonywania swojego zawodu, i zachowała wszelkie środki ostrożności, od początku występowania swoich objawów była w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przasnyszu – dołożyła wszelkich starań by nie narażać innych na zakażenie.

Ponownie Proszę o zachowanie wstrzemięźliwości w hejtowaniu osób chorych – gdyż jak wiemy w podobnej sytuacji niezależnej od nas możemy być wszyscy.

Apeluję jeszcze raz o pozostanie w domach i proszę o stosowanie się do wszystkich zaleceń przekazywanych w środkach masowego przekazu, niech nie zwiedzie nas piękne słońce za oknem

Życzę Wszystkim Państwu zdrowia i jeszcze raz zapewniam iż wszyscy razem pracujemy dla Naszego Wspólnego Dobra – o dalszych czynnościach jakie będą podejmowane – będziemy Państwa na bieżąco informować wspólnie z Inspekcją Sanitarną. - informuje Grzegorz Magnuszewski Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu