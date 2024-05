Konkurs recytatorski "Najpiękniejsze wiersze Czesława Miłosza w hołdzie św. Janowi Pawłowi II" w Goworowie, 17.05.2024

„Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła” – mówił kardynał Stanisław Dziwisz.

18 maja przypada 104. rocznica urodzin Karola Wojtyły – naszego błogosławionego papieża św. Jana Pawła II. Ten wielki człowiek jest od dwudziestu lat inspiracją i powodem do organizowania konkursu recytatorskiego dla młodzieży szkolnej z gminy Goworowo. W tym roku do udziału zaproszono również młodzież ze szkół powiatowych w terenu powiatu ostrołęckiego.

Bardzo nam zależy, abyście Drodzy Mieszkańcy gminy Goworowo oraz Goście, zaszczycili młodych recytatorów swoją obecnością i wysłuchali wierszy Czesława Miłosza. Tak jak dla Jana Pawła II ważna była młodzież, tak i My dajmy temu wyraz. „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” – podkreślał JP II. Zatem widzimy się 17 maja o godz. 10.00 w świetlicy w Goworowie. Niech to będzie nasz prezent dla młodzieży i Papieża Św. Jana Pawła II. Do zobaczenia