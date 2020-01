Konkurs "Pracodawca przyjazny WOT". Zgłoszenia można wysyłać jeszcze przez kilka dni

Termin zgłoszeń do konkursu mija 22 stycznia. Każdy pracodawca, który zostanie do tego czasu zgłoszony przez swoich pracowników – żołnierzy WOT, albo sam wyśle swoje zgłoszenie, będzie walczył o tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT”.

Zmiany w konkursie

Gala finałowa odbędzie się w maju, wtedy poznamy finalistę konkursu oraz laureatów. Tegoroczna edycja konkursu jest drugą w historii WOT. W stosunku do zeszłorocznej edycji dokonano kilku ważnych zmian. Do czterech zwiększona została ilość kategorii, w których można zgłaszać kandydatów. Do grupy I są kwalifikowani pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników, do grupy II zatrudniający powyżej 20 osób, do kategorii III będą zaliczani pracodawcy z sektora publicznego, a do kategorii IV - ze szkolnictwa.

W tym roku zgłoszenia mogą też przesyłać sami pracodawcy, którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.