Konferencja prasowa w Ostrołęce w sprawie działań obronnych rządu i utworzenia jednostki wojskowej w mieście

Spotykamy się dzisiaj w związku ze zbliżającym się świętem Wojska Polskiego. Jest to okazja, aby parlamentarzyści opowiedzieli o tym, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi w kwestii bezpieczeństwa Polaków. Chcę też przypomnieć, że jest decyzja ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, że w Ostrołęce ma powstać I Dywizja Piechoty Legionów, Pułk Przeciwlotniczy

- rozpoczął konferencję Marcin Grabowski.

Dzisiejszy dzień należy traktować jako podsumowanie działań rządu dotyczące obronności kraju. Przypomnę tylko, że za rządów PO-PSL zlikwidowano 629 jednostek wojskowych w Polsce. A przecież było już widać, że imperializm Rosji świetnie się rozwija choćby wtedy, gdy atakowała Gruzję. Prezydent Lecz Kaczyński mówił wtedy "najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem Państwa Bałtyckie, a może przyjdzie też czas na Polskę". I my jesteśmy właśnie świadkami tego, co się dzieje na Ukrainie. I fakt , że Rosja nie posunęła się dalej to niewątpliwa zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości. To nasz rząd obudził sumienie Europy, wsparł bardzo mocno Ukrainę i stąd ta wojna nie jest przegrana