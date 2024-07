Klara Gałązka walczy z nowotworem. To neuroblastoma IV stopnia. Ruszyła zbiórka dla dwulatki z Ostrowi Mazowieckiej

Sytuacja jest bardzo ciężka... A po zakończeniu leczenia dziewczynka musi poddać się terapii przeciw wznowie w USA, której koszt to około 2 miliony złotych. To jedyny sposób, aby uchronić ją przed nawrotem choroby.

Po intensywnym tygodniu badań nasza mała córeczka przestała jeść, chodzić i mówiła bardzo niewyraźnie. My – rodzice Klarci przechodziliśmy przez piekło czekając na chemioterapię, widząc w jak ciężkim stanie jest nasze dziecko. Wiemy już, że Klara przejdzie bardzo intensywne i wyczerpujące leczenie. W tej chwili jest po czwartej dawce chemioterapii, przed nami jeszcze cztery, a to nie koniec. Jeśli guz zareaguje na leczenie Klarę czeka operacja usunięcia guza, przeszczep szpiku, radioterapia oraz immunoterapia

Nie jesteśmy w stanie sami zorganizować takich pieniędzy, nigdy nie będziemy… To astronomiczna suma. Dlatego błagamy o pomoc! Musimy uratować Klarcię… W domku czeka na nią stęskniona siostrzyczka. Jej miejsce nie jest w murach szpitala, w którym spędziła już 7 tygodni. Klarcia dopiero co przyszła na świat. Jest malutka, ale widzimy, że rozumie co się dzieje. Widzimy w jej oczach strach, smutek… W jednej chwili nasze życie wywróciło się do góry nogami. Nie przechodzi nam to przez myśl, że możemy ją stracić. Błagamy, pomóżcie nam! Sami nie damy rady - piszą Sylwia i Michał, rodzice Klary.