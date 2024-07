Kierująca bmw straciła panowanie nad autem i potrąciła pieszą na chodniku. Była pijana. Do zdarzenia doszło 8.07.2024

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 29-letnia ostrołęczanka jadąc bmw ul. 11 Listopada straciła panowanie nad autem, zjechała na chodnik i uderzyła w ogrodzenie. Następnie potrąciła będącą na chodniku nastolatkę prowadzącą rower. Piesza została zabrana do szpitala, na szczęście według wstępnych ustaleń nie doznała poważnych obrażeń ciała. Przeprowadzone badanie trzeźwości kierującej wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu - zatrzymano jej prawo jazdy

Do zdarzenia doszło wieczorem, ok. godz. 21.30. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie dotyczące potrącenia pieszej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz policjantów z ostrołęckiego wydziału ruchu drogowego.

Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialność za tzw. kółkiem: jazda pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających, to jedna z najgorszych decyzji, jaką możemy podjąć w naszym życiu. Może ona przyczynić się do tragedii niewinnych osób. Jako kierowcy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Wkrótce kierującą bmw czeka wysoka odpowiedzialność karna i finansowa mogąca wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.