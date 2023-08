Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi i Małkini?

Jeśli chodzi o kebaby, nauczyłem się rozróżniać jakościowe mięso od mrożonek po wyglądzie. Jednak czasami mięso przyrządzane przez dany lokal to przerost formy nad treścią i żadna to gwarancja, że będzie smakowało lepiej, więc działam metodą prób i błędów. Próbuję, oceniam, puszczam to w świat, nie ma reguły. Z inną dziedziną gastronomi u mnie jest tak samo: aktualnie na moim kanale najwięcej oprócz kebabów mam zapiekanek, ale w przyszłości (z resztą już zacząłem) będzie pojawiać się więcej barów mlecznych i kuchni polskiej

Niedawno Kebson odwiedził kilka lokali w naszym regionie. Jak ocenił fast foody w Ostrołęce, Ostrowi i Małkini?

- Najgorsza zapiekanka jaką jadłem w życiu znajduje się w Ostrołęce, lokalna społeczność nazywa to "zapiekanki przy metalówie". Taka budka, w której można wziąć pół zapiekanki i to okazało się był dobry wybór, bo była tragiczna - uważa youtuber.

Kule mocy to gotowe mrożone mięso do kebabu. Na koniec nagrania Kebson dodał, że Aisha to kultowe miejsce na mapie ostrowskiej gastronomii istniejące już wiele lat. Ogólna ocena kebaba: 7/10.

Dhaka Kebab - Małkinia Górna

Kebson oceniał kurczaka w cienkim cieście:

- Moja ocena to szósteczka. Dhaka to najnowszy lokal w Małkini, bo funkcjonuje nieco ponad rok i jak miałbym ocenić TOP 3 lokale w tej miejscowości to pierwsze miejsce Pokusa, drugie Dhaka, trzecie to Ankara - mówi Kebson.