Jesienne biegi przełajowe w Lelisie odbyły się w sobotę 16.09.2023

W zawodach rywalizowało około 500 biegaczy z gmin Lelis, Myszyniec, Czarnia oraz z miasta Ostrołęki. Otwarcia imprezy dokonali wójt gminy Lelis Stefan Pruski oraz dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz. Po ich wystąpieniach rozpoczęło się bieganie. Każdy bieg wywoływał wielkie emocje. Z trybun unosił się głośny doping. Najlepszych biegaczy dekorowano przy dźwiękach wielkiego przeboju grupy Queen "We are the champions".

Na najlepszych biegaczy czekały nagrody. Zawodnicy z miejsc I-VI otrzymywali dyplomy i medale, biegacze z miejsc I-III dodatkowo pamiątkowe koszulki, zaś zwycięzcy poszczególnych biegów statuetki.

Organizatorzy przygotowali także kanapki i wodę dla uczestników.

Na zakończenie wójt Prusik dziękował organizatorom i uczestnikom.