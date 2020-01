Jaciążek. W jedności siła - wkrótce rusza charytatywna licytacja gadżetów znanego pięściarza, Adama Kownackiego

- Nasi wychowankowie dostali od losu pewną szansę. Adam Kownacki, który był obecny na gali sportów walki Sparta w Przasnyszu, sam zainteresował się naszymi wychowankami. Wspierał ich podczas walk i tak nawiązaliśmy kontakt. 4 września 2019 roku przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych jego brat Łukasz (Adamowi Kownackiemu wówczas urodziło się dziecko i nie mógł przybyć – red.), który spotkał się z naszymi wychowankami, zaproponował wsparcie i pomoc, ale także przywiózł w prezencie każdemu koszulkę. Dodatkowo dostaliśmy jako ośrodek 5 koszulek, które właśnie chcemy przekazać na licytację, by dalej nieść pomoc – opowiada Sławomir Pawłowski.

„Otrzymaliśmy pomocną dłoń, więc się nią dzielimy” Do takiej akcji zainspirowały nas słowa Łukasza Kownackiego, który opowiadał nam o ich trudnej sytuacji i początkach w USA. Wspominał, że ktoś kiedyś im pomagał , a dziś oni z wielką ochotą goszczą u nas i tez chcą nam pomagać. W zamian za to, my również chcemy tą pomocą dzielić się z innymi, którzy jej potrzebują.

Ośrodek otrzymał też zapewnienie samego mistrza boksu, że gadżety, które otrzymał, nie są ostatnimi.

Chcielibyśmy by ta akcja osiągnęła ogólnopolski poziom. Chcemy dotrzeć do wszystkich fanów boksu i połączyć szeroko rozumianą profilaktykę przy pomocy sportu, a przy tym wesprzeć potrzebujących i tych którzy tej pomocy oczekują. Nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata, więc skupiamy się na tych, których mamy w zasięgu ręki

- dodaje Bartłomiej Kuraś prezes Fundacji „Bez Hamulców”.

Pomagamy lokalnie

Pieniądze z każdej kolejnej licytacji mają zasilić konkretny cel. Z dwóch licytacji pieniądze trafią do osób prywatnych. Jedna wspomoże Dawida Purzyckiego, który trzy lata temu w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia uległ poważnemu wypadkowi pod Przasnyszem i do dziś znajduje się w śpiączce, a druga mieszkańca obecnie Dylewa, Filipa Surdela. Chłopiec topił się w Narwi. I choć na szczęście udało się go uratować, to w jego mózgu doszło do rozległych zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, w wyniku których dziś ten młody człowiek wymaga specjalistycznej rehabilitacji.