Imprezy w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim z okazji Dnia Dziecka i nie tylko. Będzie się działo!

Dołącz do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zainstaluj aplikację Aktywne Miasta i przez cały czerwiec kręć kilometry dla Ostrołęki, która po raz kolejny przystąpiła do rywalizacji o miano „Rowerowej Stolicy Polski”.Spotykamy się na parkingu przy Stadionie Miejskim na ul. Witosa w Ostrołęce w piątek, 31 maja o godz. 23.45. Ruszamy tuż po północy, po starcie rywalizacji w aplikacji Aktywne Miasta. Do przejechania mamy trasę 12 km ścieżkami rowerowymi po ulicach Ostrołęki. Robimy pętlę w średnim tempie i po 50 minutach wracamy na miejsce startu- zachęcają organizatorzy.Rowerowa Stolica Polski to organizowana przez miasto Bydgoszcz największa rywalizacja rowerowa w Polsce. Mieszkańcy samorządów przez cały miesiąc rywalizują o tytuł rowerowej stolicy, rejestrując swoje przejazdy za pośrednictwem aplikacji Aktywne Miasta. Co ważne, trzeba ją uruchomić za każdym razem, gdy będziemy ruszać w trasę.Akcja kręcenia kilometrów potrwa przez cały czerwiec. Aby ten wynik był jak najbardziej okazały, Stowarzyszenie Ekomena zaprasza na Nocną Przejażdżkę Rowerową inaugurującą rozpoczęcie rywalizacji.