Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obwatelskiej Milena Jaroszewska

We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu.