Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego Milena Jaroszewska

To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem.