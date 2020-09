Grzybobranie 2020. Zbiory naszych czytelników. 5.09.2020. Zdjęcia

Spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów uważajmy, bo łatwo się zgubić.

Ostrołęccy policjanci wielokrotnie pomagali zagubionym grzybiarzom odnaleźć drogę. Brak rozpoznania terenu oraz brak przygotowania do chodzenia w lesie, kończy się często interwencją policji. Telefon do dyżurnego często rozpoczyna się od słów „zgubiłem się w lesie...”. Kiedy policjant dopytuje o szczegóły, często okazuje się, że sam zgłaszający ma nawet problem z określeniem miejsca i miejscowości, gdzie wszedł do lasu. W naszym powiecie jest wiele miejsc, które są atrakcyjne dla grzybiarzy. Niestety wiele osób jest kompletnie nieprzygotowanych na wyprawy do lasu, do tego stopnia, że nawet nie wiedzą w jakiej miejscowości zaparkowali samochód, nie mówiąc o części lasu, do której weszli.