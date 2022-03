Grądy. Droga trudna do pokonania. Pani Daria porusza się na wózku inwalidzkim. Choć bardzo chce, nie może pokonać drogi o własnych siłach

Pani Daria zawsze podczas spacerów korzysta z pomocy swojej mamy, jednak chciałaby się usamodzielnić. Niestety, stan drogi to uniemożliwia. Droga jest co prawda wyrównywana, ale wysypywanie kruszywa trwa od lat i różnica poziomów między posesją a drogą jest coraz większa, co również powoli staje się problemem.

Pani Daria zwróciła się do wójt gminy Małkinia Górna z prośbą o wykonanie drogi asfaltowej, ponieważ "nie ma możliwości samodzielnego poruszania się".

W lutym, chciałam wybrać się samodzielnie na spacer, ale skończył się wywróceniem. To spowodowało otarcia na twarzy, uraz oka i zniszczenie okularów

- mówi pani Daria.

My również zwróciliśmy się z pytaniami o drogę w Grądach do wójt gminy Małkinia Górna. Bożena Kordek powiedziała, że zna sytuację pani Darii i od kilku lat stara się by powstał utwardzony ciąg komunikacyjny, który ułatwi jej codzienne poruszanie.