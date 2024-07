Gra terenowa „Powstanie Warszawskie”. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zaprasza na wydarzenie historyczne OPRAC.: Barbara Woźnica

Gra terenowa "Powstanie Warszawskie" to najnowszy projekt ostrołęckiego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Udział w grze będzie okazją do zmierzenia się z ciekawymi zadaniami, poznania historii, aktywności, a dla najlepszych - do zdobycia nagród. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 4 sierpnia 2024. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 sierpnia.