Gmina Andrzejewo. Wypadek na drodze Andrzejewo-Paproć Duża. W Andrzejewie-Koloniach dachowało auto. 6.04.2022. Zdjęcia Piotr Ossowski

O wypadku poinformowali strażacy z OSP Andrzejewo. „O godz. 00.32 nasza jednostka została zadysponowana do miejscowości Andrzejewo-Kolonie. Na drodze do Paproci Dużej doszło do wypadku” – informuje OSP Andrzejewo.