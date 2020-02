Gąsewo Poduchowne. Nauczycielka języka angielskiego z Gąsewa Poduchownego wystąpiła w Kole Fortuny. Jak jej poszło?

Pani Wioleta bardzo szybko odgadła pierwsze hasło i dzięki temu miała możliwość rozpoczęcia gry.

W trakcie programu opowiedziała o swoich zainteresowaniach, do których należy m.in. hodowla królików rasowych.

Wolny czas spędzam w ogrodzie. Hoduję Olbrzymy Belgijskie, których waga dochodzi do 10 kg. Mam ich około 20

- zdradziła na antenie.

Pani Wioleta nie zapomniała w programie o swojej szkole. Pozdrowiła całą społeczność związaną ze Szkołą Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Gąsewie Poduchownym.

W programie szło jej świetnie. Ostatecznie wygrała 3600 zł, robota wielofunkcyjnego i zestaw gier planszowych. Cały odcinek można obejrzeć na tutaj: Koło Fortuny, odc. 686

Powrót Koła Fortuny

Teleturniej „Koło fortuny” po dłuższej nieobecności wrócił na antenę TVP 2 we wrześniu 2017 roku. Oparty na amerykańskim formacie "Wheel of Fortune" jest połączeniem gry w wisielca i ruletkę. Uczestnicy losują kwoty na tytułowym kole, odpowiednio dobierają litery i odgadują hasła. Program jest jednym z najpopularniejszych teleturniejów w historii światowej telewizji. Obecna oglądalność teleturnieju w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 1,5 miliona widzów, a weekendowe wydania osiągają ponad 2 miliony widzów.