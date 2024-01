Finał WOŚP w Ostrołęce. Będzie koncert, licytacje i zimowy bieg z przeszkodami. 32. Finał odbędzie się 28.01.2024

W tym roku ostrołęcki sztab organizuje po raz pierwszy wydarzenie pn. "Orkiestrowa Moc Wyzwań - zimowy bieg z przeszkodami".

Bieg przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - kondycja nie ma znaczenia, liczy się dobra zabawa. Start i meta biegu odbędzie się na plaży miejskiej. Dystans do pokonania to 3 km. Opłata za udział w wydarzeniu to 20 zł płatne do puszki w biurze zawodów w dniu Finału. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 11.30. Wizyta w biurze zawodów jest konieczna, tam można będzie odebrać numer startowy.

Trwają zapisy:

Zimowy bieg z przeszkodami

A w hali odbędzie się koncert zespołu Hypnosaur oraz Gracyki Orkiestra Tradycyjna.