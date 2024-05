Endokawa- spotkanie na temat endometriozy. O chorobie opowiedziała Małgorzata Wojtalewska, ambasadorka Fundacji Pokonać Endometriozę

Endometrioza to choroba przewlekła, w przebiegu której obserwuje się nieprawidłowy wzrost endometrium, czyli błony śluzowej macicy lub tkanki bardzo do niej podobnej poza jej obszarem (macicą). Najczęstszymi objawami tej choroby są bardzo silne bóle menstruacyjne, bolesne owulacje, ból przewlekły w okolicy miednicy mniejszej i okolicy krzyżowej kręgosłupa, ból jelit, ból pęcherza moczowego, zaparcia lub biegunki, wzdęcia, wymioty, mdłości, problemy z koncentracją i pamięcią, stany depresyjne. I to nie koniec tych objawów – czytamy w broszurze informacyjnej Fundacji Pokonać Endometriozę.

W Goworowie, 10 maja odbyło się spotkanie zainicjowane przez mieszkankę gminy i jednocześnie ambasadorkę Fundacji Pokonać Endometriozę, Małgorzata Wojtalewską.

Endokawa - bo tak nazwano spotkanie- to wydarzenie, które miało na celu naświetlenie problematyki endometriozy.

Te wydarzenie to także platforma do wymiany doświadczeń z innymi kobietami, które również zmagały się z endometriozą. Dzięki otwartej dyskusji i dzieleniu się historiami życia, mogłyście znaleźć wsparcie, zrozumienie oraz cenne rady od osób, które wiedzą, jak trudno jest przejść przez te trudności. „Taka pani uroda” – niech Was te słowa nie zwiodą, słysząc je od lekarza – apelowała Małgorzata Wojtalewska.