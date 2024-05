Dzień Kultury Kurpiowskiej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

Spotkanie z kulturą kurpiowską i twórcami ludowymi odbyło się w sali gimnastycznej II LO. Wszystkich obecnych powitał dyrektor Krzysztof Jankowski.

Codzienne życie jest przeniknięte sztuką i chęcią tworzenia. Twórcą jest ten, kto potrafi wyrazić swoje myśli, refleksje, przeżycia, uczucia w języku literatury, tańca, pieśni, rzeźby, ale też muzyki, filmu i wiele innych przestrzeni sztuki. Tu na Kurpiach dochodzi jeszcze nam garncarstwo, wikliniarstwo, tworzenie koronki, zdobnictwa, tkactwo. To wszystko charakteryzuje Kurpie. Część z nas pisze wiersze, ale do szuflady, część śpiewa, ale do lusterka, część maluje, ale zostawia na strychu. A czasami nie zdajemy sobie sprawy, ze ten zalążek tworzenia może stać się bardzo dojrzałym, może być tym, co Was wyraża i stać się sztuką. Ksiądz Władysław Skierkowski spisał przez ponad dwie dekady 2280 pieśni z regionu kurpiowskiego. Pokazuje nam to, że jest to region niezwykle płodny. Kultura kurpiowska jest bogata, niepowtarzalna i warto ją poznać