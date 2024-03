Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu

Dokładnie setka pań bawiła się w piątek 8.03.2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu. Obecnych przywitała dyrektor GOK-u Beata Heromińska. Życzenia paniom złożyli: wójt gminy Paweł Ruszczyński, przewodniczący rady Tomasz Olszewik oraz Tomasz Płocharczyk- przedstawiciel OSP.

Ja na tym świecie przeżyłem prawie 50 lat i zawsze się wydawało, że kobieta to bardzo skomplikowany organizm. Ale gdzieś czytałem niedawno, że kobiety dzielą się na tym świecie tylko na dwa rodzaje: takie, które biorą sprawy w swoje ręce i same decydują o sobie i takie, które czekają, aż ktoś te decyzje za nie podejmie. Ja dzisiaj mam taką nadzieję, że należycie do tej pierwszej grupy, czego wam serdecznie życzę