Dzień Kobiet Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: program artystyczny dla pań

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt pań- słuchaczek Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecna była prezydent Anna Gocłowska, a także m.in. Tadeusz Wiśniewski- dyrektor OCK, Zenon Kowalczyk- dyrektor Galerii Ostrołęka.

Na początku panowie z OUTW złożyli paniom życzenia i zapowiedzieli, że na koniec spotkania wręczą wszystkim kwiaty.

Miejcie na ustach uśmiech słodki- jak na polu rosnące stokrotki, niech was w życiu nie dosięgną żadne kłopoty i troski. Oczy lśnią, usta ślą pocałunki, miłość- uczucie, serce- wspomnienia, a my mężczyźni ślemy życzenia. W dniu tak pięknym i radosnym życzymy Wam dużo szczęścia i radości. Życzymy wam, abyście znalazły w ciszy swoje myśli i marzenia w bliskich was osobach- piękno stworzenia, w otaczającym świecie- radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach- wielkość natchnienia, a w sobie miłość wspaniałe panie. My- mężczyźni, życzymy wam, abyście nigdy nie zwątpiły w swoją siłę i unikalność, żeby każda chwila przynosiła szczęście i satysfakcję