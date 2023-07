Dwóch mężczyzn próbowało ukraść szyny kolejowe w Komorowie. Zostali zatrzymani przez policję

W sobotni wieczór (22.07.2023) dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Komorowie mężczyźni tną szyny kolejowe.

Na miejsce pilnie pojechali ostrowscy policjanci prewencji, tam zgłaszający wskazał im miejsce, gdzie było zaparkowane renault. W aucie siedzieli dwaj mężczyźni w wieku 59 i 40 lat z powiatu ostrowskiego. Mężczyźni nie byli w stanie wytłumaczyć policjantom po co są o tej porze w lesie. W bagażniku policjanci znaleźli m.in szlifierkę kątową posiadającą tarczę do cięcia metalu. Następnie policjanci sprawdzili stan szyn kolejowych w odległości kilkuset metrów od zaparkowanego auta, znaleźli tam dwie tarcze do cięcia metalu oraz ślady nacięć.

- podaje mł.asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

Mężczyźni zostali zatrzymani, trafili do policyjnego aresztu. W poniedziałek 24.07.2023 usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży szyn kolejowych, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.