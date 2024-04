Druga tura wyborów samorządowych w Ostrołęce. 21.04.2024 w szranki staną Łukasz Kulik i Paweł Niewiadomski

Dotychczasowy lokal obwodowej komisji wyborczej nr 3 (Przedszkole Miejskie nr 10 przy ul. Mazowieckiej) został przeniesiony do: Urzędu Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 7A, 07-410 Ostrołęka.

W tym lokalu głosują wyborcy zamieszkali na terenie miasta Ostrołęki na następujących ulicach: Berka Joselewicza, Grodzka, Henryka Sienkiewicza numery parzyste od nr 2 do nr 32, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza, Króla Stefana Batorego, Księcia Janusza, Księcia Siemowita III, Łęczysk numery parzyste od nr 2 do nr 64 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 55, Mała, Mazowiecka, Modra, Nadnarwiańska, Plac 1 Maja, Spokojna, Wąska.