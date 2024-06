Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas w dniach 14 - 16.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie?

Program

Najbardziej znane utwory muzyczne w zbiorach artystki to "Nie mogę Cię zapomnieć", "Zima", "Wybaczam Ci", "Niebo", "Kiedy przyjdziesz do mnie", "Niczyja", "Niekochana", "Królowa łez", "Mam zły dzień", "Kiedy powiem sobie dość", "Winna", "Kiedyś do Ciebie wrócę", "Drań" i "Kochaj ją".

A tak było rok temu, podczas 19. Dni Ostrowi Mazowieckiej: