Dinozaurowy park zabaw przy SP nr 10 w Ostrołęce gotowy. Pomysłodawca dziękuje i poleca. 25 września 2023. Zdjęcia

Obie inwestycje (czy jak kto woli obie części tej inwestycji) polegały na modernizacji istniejących i mocno już nadgryzionych zębem czasu placów zabaw. Ten na osiedlu Kwiatowym został oddany do użytku już wcześniej, teraz miasto dokonało odbioru placu zabaw na osiedlu Centrum. Chodzi o ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.

Projekt tematycznych placów zabaw zgłosił do budżetu obywatelskiego radny miejski Mariusz Łuba, który po oddaniu placu do użytku nie omieszkał podzielić się radością w mediach społecznościowych.

- Dziś nastąpiło oficjalne oddanie terenu budowy, na którym powstał drugi, zrewitalizowany, tematyczny plac zabaw w Ostrołęce na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Dziś chylę przed Wami czoła i dziękuję za zaufanie i oddanie głosów na mój projekt w budżecie obywatelskim. Dziś śmiało mówię. Zwyciężył i został zrealizowany. Dla Waszych dzieci, dla Was. Polecam to wspaniałe miejsce i zachęcam do odwiedzania – napisał na swoim profilu facebookowym Mariusz Łuba.

I dalej: