Dawid Kaliś z Ostrowi Mazowieckiej cierpi na hipoplazję plamek obu oczu. Koszty leczenia są duże. Ruszyła zbiórka

Kiedy hipoplazja plamek dotyczy obu oczu i jeśli wada ma ciężki charakter, dziecku może grozić ślepota. Natomiast dystrofia czopkowa jest rzadką chorobą siatkówki u dzieci. Objawia się postępującym spadkiem ostrości wzroku, światłowstrętem i zaburzeniem widzenia barw.

- mówią rodzice Dawida.

W pomoc Dawidowi zaangażowała się szkoła sztuk walki Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, która na swoim profilu organizuje licytacje (np. indywidualne treningi z utytułowanymi sportowcami). Zorganizowana została też zbiórka:

Zbiórka charytatywna dla Dawida Kalisia

To nie pierwsze nasze zetknięcie ze szpitalami. Dawidek przeszedł już dwie operacje wycięcia naczyniaka jamistego (łagodnego nowotworu). Mieliśmy nadzieję, że to nasze jedyne problemy zdrowotne. Okazało się, że nie. Wada wzroku bardzo szybko się pogłębia, wykryto też braki pręcików w oku, które odpowiadają za widzenie przy niewielkim oświetleniu. Czekamy na dalsze wyniki badań. Co będzie dalej? Czy uda się wprowadzić efektywne leczenie? Czy będzie potrzebna operacja? Tego jeszcze nie wiemy… Prosimy o pomoc!