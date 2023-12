Dachowanie samochodu osobowego na drodze nr 626 Maków Maz.- Ostrołęka

Do kolizji dwóch samochodów doszło na drodze 636 na wysokości miejscowości Glinki Rafały.

Doszło tam do kolizji drogowej, której przyczyną była śliska nawierzchnia i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Kierujący nissanem i toyotą jadąc z Makowa Mazowieckiego do Ostrołęki nie dostosowali prędkości i wpadli w poślizg. Kierujący toyotą zjechał do rowu, a kierujący nissanem dachował. Na szczęście żaden z uczestników tego zdarzenia nie odniósł poważnych obrażeń. Kierujący byli trzeźwi.