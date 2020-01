Czy wiecie, jak właściwie segregować opady? Macie wątpliwości? Bo ja tak

Podobno 2/3 Polaków segreguje śmieci. Zdecydowana większość przyznaje, że wie jak to robić, ale potem w różnych ankietach okazuje sie, że nie do końca. Bo wiedzę o segregacji, owszem, mamy, ale ogólną, a tymczasem diabeł tkwi w szczegółach.

Bo kto wie o tym, że szklanek czy stłuczonego lustra nie wrzucamy do pojemnika na szkło, tylko do odpadów zmieszanych? Kto wie, co zrobić z kurzem z odkurzacza, i z jego workiem? Kto wie, że pojemników po jogurcie czy innym jedzeniu nie trzeba myć, ani nawet płukać, a plastikowej butelki po oleju nie należy wrzucać do plastiku, bo jest zbyt tłusta?

Potrzebne są kampanie informacyjne w mediach. Na stronie ministerstwa środowiska jest co prawda wszystko opisane, ale przekonana jestem, że tam akurat mało kto zagląda. Brakuje też czytelnej informacji, z której można byłoby się dowiedzieć, co się dzieje, oczywiście w naszym kraju, z posegregowanymi odpadami. Ile z tego, co wyrzucamy, jest przetwarzane, na co i w jaki sposób.