Czerwin. Uczniowie ZSP w Czerwinie byli na targach rolniczych w Poznaniu

Początek roku to dobry czas na poznanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii stosowanych w produkcji rolnej. W piątek 17 stycznia młodzież Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie odwiedziła Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu. Organizatorem wyjazdu była Beata Podbielska.

Efektywne rolnictwo w dobie zmian klimatycznych

Hasło przewodnie tegorocznych targów to "Innowacyjne rolnictwo". Okazuje się, że w obliczu zmian klimatycznych oraz w trosce o ochronę środowiska, to właśnie innowacyjność jest kluczem do zrównoważonego rolnictwa.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wystawach, prezentacjach i konferencjach na temat zmian w rolnictwie. Mogli sprawdzić m.in. jak działa cyfrowy monitoring upraw, jak zarządzać nawadnianiem roślin, w jaki sposób badać azot w glebie. Konferencje poświęcone były nowym technologiom w uprawie roślin, rolnictwu precyzyjnemu i uprawie rzepaku.