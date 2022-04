Czarnowo. Łoś wybiegł na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód. Do zdarzenia doszło 13.04.2022

Według wstępnych ustaleń kierujący audi, jadąc od Różana do Ostrowi Mazowieckiej, zderzył się z łosiem. Zwierzę wbiegło wprost pod koła pojazdu, nie dając kierowcy auta szans na zatrzymanie bądź ominięcie.

Kierowca audi, 34-letni mieszkaniec województwa podlaskiego, nie doznał poważnych obrażeń, natomiast zwierzę w wyniku zdarzenia padło.

Gdy dostrzeżemy zwierzę na drodze lub w jej pobliżu przede wszystkim należy zwolnić i uważnie obserwować jej otoczenie. Często zwierzęta takie jak sarny nie przemieszczają się samotnie. Odczekajmy, aby „nieproszony gość” sam przemieścił się na drugą stronę drogi lub w głąb lasu. Nawet jeśli zwierzę stoi w pewnej odległości od jezdni, zawsze istnieje ryzyko, że nagle może wbiec pod koła. Jeśli już dojdzie do potrącenia, należy wezwać policję. Czasem udaje się uratować jeszcze zwierzę. Należy jednak cały czas pamiętać o własnym bezpieczeństwie i zachować ostrożność. Kierowcy powinni pamiętać również by nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga na dzikie zwierzęta”(Znak A-18b) Ostrzega on kierowcę, że ryzyko wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na drogę na tym odcinku drogi jest większe niż w innych miejscach. Zmniejszenie prędkości pozwoli nam na zminimalizowanie skutków ewentualnego zdarzenia